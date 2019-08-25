В Полтавской области горели 49 га травы и камыша
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В субботу в 17:30 вблизи с. Березняки Хорольского района пойме реки Сула произошло возгорание сухой травы и камыша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 20:40 пожар локализован на площади около 49 га.
По состоянию на 7:00 25 августа открытого огня не наблюдается.
К тушению привлечены 30 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, на ферме в Одесской области загорелось 700 т сена.