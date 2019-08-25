На Полтавщині горіли 49 га трави і очерету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У суботу о 17:30 поблизу с. Березняки Хорольського району на заплаві річки Сула сталося загорання сухої трави та очерету. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 20:40 пожежу локалізовано на площі близько 49 га.
Станом на 7:00 25 серпня відкритого вогню не спостерігається.
До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 людей особового складу та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, на фермі в Одеській області загорілося 700 т сіна.