На фермі в Одеській області загорілося 700 т сіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У ніч на п'ятницю в Одеській області на території ферми загорілися чотири скирти сіна загальною вагою 700 т, пожежу локалізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Подія сталася 23 серпня о 2:09 у селі Солтанівка Любашівського району.
"На відкритій території ферми ТОВ "Племзавод "Троїцьке" виникла пожежа чотирьох окремо розташованих скирт сіна загальною вагою 700 т (по 175 т кожна, врожай 2018 та 2019 років)", - вказали рятувальники.
О 3:52 пожежу локалізовано.
До гасіння залучено 9 людей та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, на початку серпня на Київщині вигоріло 23 га пшеничного поля.