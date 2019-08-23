На ферме в Одесской области загорелся 700 т сена
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В ночь на пятницу в Одесской области на территории фермы загорелись четыре скирды сена общим весом 700 т, пожар локализован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Происшествие произошло 23 августа в 2:09 в селе Солтановка Любашевского района.
"На открытой территории фермы ООО "Племзавод "Троицкое" возник пожар четырех отдельно стоящих скирд сена общим весом 700 т (по 175 т каждая, урожай 2018 и 2019 годов)", - указали спасатели.
В 3:52 пожар локализован.
К тушению привлечены 9 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 5 пожарных и 1 единица техники.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, в начале августа в Киевской области выгорело 23 га пшеничного поля.