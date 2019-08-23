На ферме в Одесской области загорелся 700 т сена

Происшествие произошло 23 августа в 2:09 в селе Солтановка Любашевского района.

"На открытой территории фермы ООО "Племзавод "Троицкое" возник пожар четырех отдельно стоящих скирд сена общим весом 700 т (по 175 т каждая, урожай 2018 и 2019 годов)", - указали спасатели.

В 3:52 пожар локализован.

К тушению привлечены 9 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 5 пожарных и 1 единица техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в начале августа в Киевской области выгорело 23 га пшеничного поля.