На Київщині вогнем знищено 23 га пшеничного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У неділю поблизу с. Вікторівка Миронівського району виникла пожежа пшениці на корені (загальна площа поля 200 га). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 15:50 пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано пшеницю на площі 177 га.
До гасіння залучалось 10 осіб та 3 од. техніки, з них від ДСНС 9 людей о/с та 2 од. техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині пожежі за день знищили 35 га пшеничного поля.