В Киевской области огнем уничтожено 23 га пшеничного поля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В воскресенье вблизи с. Викторовка Мироновского района возник пожар пшеницы на корню (общая площадь поля 200 га). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 15:50 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожено пшеницу на площади 23 га, спасена пшеница на площади 177 га.
К тушению привлекалось 10 человек и 3 ед. техники, из них от ГСЧС 9 человек л/с и 2 ед. техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской пожара за день уничтожили 35 га пшеничного поля.