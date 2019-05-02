В Полтавской области мужчину придавило грузовиком

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104993 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109223 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111950 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140568 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139884 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130333 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130368 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Полтавской области мужчину придавило грузовиком

В Полтавской области мужчину придавило грузовиком

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Полтавской области мужчина во время ремонта грузовика получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Миргородского отдела полиции, передает УНН.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что погибший проводил чистку гидро-распределительного насоса подъема кузова грузового автомобиля "КамАЗ", в системе упало давление и это привело к падению кузова на 47-летнего мужчину.

От полученных травм он скончался на месте.

Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Сведения о данном событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях.

Как сообщал УНН, в Киеве грузовик наехал на велосипедиста.

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