В Полтавской области мужчину придавило грузовиком
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Полтавской области мужчина во время ремонта грузовика получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Миргородского отдела полиции, передает УНН.
На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что погибший проводил чистку гидро-распределительного насоса подъема кузова грузового автомобиля "КамАЗ", в системе упало давление и это привело к падению кузова на 47-летнего мужчину.
От полученных травм он скончался на месте.
Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Сведения о данном событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях.
Как сообщал УНН, в Киеве грузовик наехал на велосипедиста.