У Києві вантажівка наїхала на велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Оболонському районі міста Києва вантажівка наїхала на велосипедиста. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Так, сьогодні сталася ДТП близько 10 години ранку на проспекті Степана Бандери. Водій вантажівки здійснив наїзд на велосипедиста", - зазначили у поліції.
У поліції додали, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка розслідує справи щодо дорожньо-транспортних пригод.
Наразі встановлюються механізм та причини ДТП. На відкриття кримінального провадження у слідчих є доба. За словами очевидців, від отриманих травм чоловік помер на місці.
У поліції поки немає інформації про смерть велосипедиста.
Нагадаємо, за святкові дні в Україні у ДТП загинули 55 людей.