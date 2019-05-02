В Киеве грузовик наехал на велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Оболонском районе города Киева грузовик наехал на велосипедиста. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Да, сегодня произошло ДТП около 10:00 утра на проспекте Степана Бандеры. Водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста", - отметили в полиции.
В полиции добавили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая расследует дела о дорожно-транспортных происшествиях.
Устанавливаются механизм и причины ДТП. На открытие уголовного производства у следователей есть сутки. По словам очевидцев, от полученных травм мужчина скончался на месте.
В полиции пока нет информации о смерти велосипедиста.
Напомним, за праздничные дни в Украине в ДТП погибли 55 человек.