В Киеве грузовик наехал на велосипедиста

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107953 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111924 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114616 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115451 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144248 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115507 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140332 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве грузовик наехал на велосипедиста

В Киеве грузовик наехал на велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Оболонском районе города Киева грузовик наехал на велосипедиста. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Да, сегодня произошло ДТП около 10:00 утра на проспекте Степана Бандеры. Водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста", - отметили в полиции.

В полиции добавили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая расследует дела о дорожно-транспортных происшествиях.

Устанавливаются механизм и причины ДТП. На открытие уголовного производства у следователей есть сутки. По словам очевидцев, от полученных травм мужчина скончался на месте.

В полиции пока нет информации о смерти велосипедиста.

Напомним, за праздничные дни в Украине в ДТП погибли 55 человек.

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