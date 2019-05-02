За святкові дні в Україні у ДТП загинули 55 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За шість святкових днів - з 26 квітня по 1 травня - в Україні зареєстровано 3,6 тисячі ДТП, на автодорогах загинули 55 людей. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"За святкові дні поліцейськими виявлено та задокументовано 44 141 порушення Правил дорожнього руху, вчинених на дорогах країни. Зокрема, поліцейські зафіксували 2 324 факти керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - зазначив заступник голови Нацполіції.
Він додав, що правоохоронці виявили 94 факти створення аварійної обстановки та 6 239 фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Понад 3,8 тисячі водіїв керували транспортними засобами без відповідних документів.
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У період з 26 квітня по 1 травня на автошляхах держави зареєстровано 3 600 дорожньо-транспортних пригод. Майже 300 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.
"За шість святкових днів на автошляхах загинуло 55 людей, ще 255 - отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - повідомив Фацевич.