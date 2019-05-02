За праздничные дни в Украине в ДТП погибли 55 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. За шесть праздничных дней - с 26 апреля по 1 мая - в Украине зарегистрировано 3,6 тысячи ДТП, на автодорогах погибли 55 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"За праздничные дни полицейскими выявлено и задокументировано 44 141 нарушение Правил дорожного движения, совершенных на дорогах страны. В частности, полицейские зафиксировали 2 324 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", - отметил заместитель председателя Нацполиции.
Он добавил, что правоохранители обнаружили 94 факта создания аварийной обстановки и 6 239 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Более 3,8 тысячи водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.
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В период с 26 апреля по 1 мая на автодорогах государства зарегистрировано 3 600 дорожно-транспортных происшествий. Почти 300 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
"За шесть праздничных дней на дорогах погибло 55 человек, еще 255 - получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщил Фацевич.