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Опитування: європейці дедалі агресивніші за кермом

Опитування: європейці дедалі агресивніші за кермом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Європейці занадто впевнені в своїх видатних можливостях за кермом і стають дедалі більш агресивними. Це стосується також польських водіїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Такі висновки випливають із європейського опитування проведеного в 11 країнах, що його опублікував французький фонд Vinci Autoroutes. В опитуванні взяли участь майже 12,5 тис. водіїв.

97 відсотків водіїв усвідомлюють, що небезпечно читати і відправляти текстові повідомлення або електронні листи під час водіння, але один водій із чотирьох визнає, що він це робить. На запитання, чому вони це роблять - респонденти відповіли, що здатні контролювати ситуацію на дорогах.

Найбільш непокірними є саме поляки - одна третина відповіла, що вони пишуть смс-повідомлення під час водіння, або перевіряють електронну пошту. Європейці також, здається, недооцінюють значення втоми, 43% респондентів відповіли, що це не їм не заважає у гарному водінні. У своїх необмежених можливостях найбільш переконані поляки - 57 відсотків. Але коли мова йде про водіїв, які сидять за кермом, незважаючи на втому, тут лідирують греки.

Поляки також є найбільшою групою водіїв, які перевищують обмеження швидкості. Але - за даними опитування – найменше поляків їздить під впливом алкоголю. Це роблять 10% європейських водіїв, більшість із них це греки, поляки становлять 3%.

Реальною проблемою на європейських дорогах є збільшення агресивної поведінки за кермом. Більше половини респондентів зізналися, що образили інших водіїв – найбільше греки, або зловживали звуковим сигналом – тут лідирують іспанці. Одна п’ята водіїв виходить із машини і потрапляє в словесні змагання з іншими водіями. Найчастіше це роблять поляки.

Нагадаємо, у результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка "КамАЗ" і автобус Yutong, який перевозив громадян України, постраждали 15 українців.

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