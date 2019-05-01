Опрос: европейцы все агрессивнее за рулем

Такие выводы следуют из европейского опроса, проведенного в 11 странах. Его опубликовал французский фонд Vinci Autoroutes. В опросе приняли участие почти 12,5 тыс. водителей.

97 процентов водителей осознают, что опасно читать и отправлять текстовые сообщения или электронные письма во время вождения, но один водитель из четырех признает, что он это делает. На вопрос, почему они это делают - респонденты ответили, что способны контролировать ситуацию на дорогах.

Наиболее непокорными является именно поляки - одна треть ответила, что они пишут смс-сообщения во время вождения, или проверяют электронную почту. Европейцы также, кажется, недооценивают значение усталости, 43% респондентов ответили, что это не им не мешает в хорошем вождении. В своих неограниченных возможностях самые убежденные поляки - 57 процентов. Но когда речь идет о водителях, которые сидят за рулем, несмотря на усталость, здесь лидируют греки.

Поляки также является крупнейшей группой водителей, которые превышают ограничения скорости. Но - по данным опроса - меньше поляков ездит под влиянием алкоголя. Это делают 10% европейских водителей, большинство из них это греки, поляки составляют 3%.

Реальной проблемой на европейских дорогах является увеличение агрессивного поведения за рулем. Более половины респондентов признались, что оскорбили других водителей - всего греки, или злоупотребляли звуковым сигналом - здесь лидируют испанцы. Одна пятая водителей выходит из машины и попадает в словесные соревнования с другими водителями. Чаще всего это делают поляки.

Напомним, в результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, перевозивший граждан Украины, пострадали 15 украинцев.