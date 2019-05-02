На Полтавщині чоловіка придавило вантажівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Полтавській області чоловік під час ремонту вантажівки зазнав тяжких травм несумісних з життям. Про це повідомляє прес-служба Миргородського відділу поліції, передає УНН.
На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що загиблий проводив чищення гідро-розподільчого насосу підйому кузова вантажного автомобіля "КамАЗ", в системі впав тиск і це призвело до падіння кузова на 47-річного чоловіка.
Від отриманих травм він помер на місці.
Тіло загиблого направлено до бюро судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Відомості про дану подію внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події.
Як повідомляв УНН, у Києві вантажівка наїхала на велосипедиста.