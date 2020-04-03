В Полтавской области мужчина с симптомами коронавирусной болезни сбежал от прохождения теста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Миргороде Полтавской области мужчина, который имел симптомы коронавирусной инфекции, сбежал после того как ему назначили тест. Об этом сообщил на ежедневном брифинге председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.
“Хочу сообщить, что гражданин города Миргород, у которого обнаружили признаки болезни и назначили лабораторное тестирование, то есть мы должны были принять у него смывы некоторые — он бежал в город Киев. Сейчас он скрывается от органов Национальной полиции. Это безответственное поведение”, — сказал Синегубов.
По его словам, данное лицо может нести угрозу в случае подтверждения у него заболевания коронавирусом, для себя и своих близких и всех окружающих.
“И в дальнейшем будут работать органы Национальной полиции по установлению места нахождения этого человека. Мы будем контролировать чтобы за такое поведение человек понесла справедливое наказание”, — добавил глава ОГА.
Как сообщал УНН, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — летальные.