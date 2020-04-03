На Полтавщині чоловік з симптомами коронавірусноі хвороби втік від проходження тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Миргороді Полтавської області чоловік, який мав симптоми коронавірусної інфекції, втік після того як йому призначили тест. Про це повідомив на щоденному брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.
“Хочу повідомити, що громадянин міста Миргород, у якого виявили ознаки хвороби і призначили лабораторне тестування, тобто ми мали взяти у нього змиви певні — він втік до міста Києва. Зараз він переховується від органів Національної поліції. Це безвідповідальна поведінка”, — сказав Синєгубов.
З його слів, дана особа може нести загрозу у випадку підтвердження у нього захворювання на коронавірус, для себе і своїх близьких та всіх оточуючих.
“І надалі будуть працювати органи Національної поліції щодо встановлення місця перебування цієї людини. Ми будемо контролювати щоб за таку поведінку людина понесла справедливе покарання”, — додав очільник ОДА.
Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.