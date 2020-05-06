В Полтавской области банду разоблачили на сбыте поддельного алкоголя: изъято более 7 тыс. бутылок

"5 мая... прекращена преступная деятельность организованной группы - жителей Полтавской области, в составе 4 человек", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2019 года правонарушители наладили противоправную схему незаконного приобретения, транспортировки, хранения с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков на территории Полтавской области.

Отмечается, что в ходе одновременного проведения 20 санкционированных судом обысков по местам проживания организаторов противоправного "бизнеса", а также в других помещениях, находящихся в их пользовании, выявлено и изъято более 7 000 бутылок с ликеро-водочными напитками "сомнительного происхождения", 50 литров жидкости, которая хранилась в специальной полиэтиленовой упаковке для дальнейшего незаконного изготовления спиртосодержащих напитков, а также красители и заготовки для разлива концентрата.

Сейчас организатору и двум участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине разоблачили схему реализации неучтенных алкогольных напитков, что нанесло ущерб государству в сумме более 50 млн гривен.