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На Полтавщині банду викрили на збуті підробленого алкоголю: вилучено понад 7 тис. пляшок

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Полтавщині викрили групу із 4 осіб, які виробляли та реалізовували підроблений алкоголь. Так, під час обшуків було вилучено понад 7 тисяч пляшок із лікеро-горілочними напоями та 50 літрів рідини для виготовлення спиртовмісних напоїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

На Полтавщині банду викрили на збуті підробленого алкоголю: вилучено понад 7 тис. пляшок

“5 травня... припинено злочинну діяльність організованої групи — жителів Полтавської області, у складі 4 осіб”, — сказано у повідомленні.

Установлено, що протягом 2019 року правопорушники налагодили протиправну схему незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.

Зазначається, що у ході одночасного проведення 20 санкціонованих судом обшуків за місцями проживання організаторів протиправного “бізнесу”, а також інших приміщень, які перебувають у їх користуванні, відшукано та вилучено понад 7 000 пляшок із лікеро-горілчаними напоями “сумнівного походження”, 50 літрів рідини, яка зберігалася у спеціальній поліетиленовій упаковці для подальшого незаконно виготовлення спиртовмісних напоїв, а також фарбники та заготівки для розлиття концентрату.

Наразі організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні викрили схему реалізації не облікованих алкогольних напоїв, що завдало збитків державі у сумі понад 50 млн гривень. 

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