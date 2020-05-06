На Полтавщині банду викрили на збуті підробленого алкоголю: вилучено понад 7 тис. пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Полтавщині викрили групу із 4 осіб, які виробляли та реалізовували підроблений алкоголь. Так, під час обшуків було вилучено понад 7 тисяч пляшок із лікеро-горілочними напоями та 50 літрів рідини для виготовлення спиртовмісних напоїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“5 травня... припинено злочинну діяльність організованої групи — жителів Полтавської області, у складі 4 осіб”, — сказано у повідомленні.
Установлено, що протягом 2019 року правопорушники налагодили протиправну схему незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.
Зазначається, що у ході одночасного проведення 20 санкціонованих судом обшуків за місцями проживання організаторів протиправного “бізнесу”, а також інших приміщень, які перебувають у їх користуванні, відшукано та вилучено понад 7 000 пляшок із лікеро-горілчаними напоями “сумнівного походження”, 50 літрів рідини, яка зберігалася у спеціальній поліетиленовій упаковці для подальшого незаконно виготовлення спиртовмісних напоїв, а також фарбники та заготівки для розлиття концентрату.
Наразі організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Україні викрили схему реалізації не облікованих алкогольних напоїв, що завдало збитків державі у сумі понад 50 млн гривень.