В Україні викрили схему реалізації не облікованого алкоголю зі збитками у понад 50 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні викрили схему реалізації не облікованих алкогольних напоїв, що завдало збитків державі у суму понад 50 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“... Викрито схему реалізації не облікованих алкогольних напоїв та розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, службові особи лікеро-горілчаного заводу здійснювали виробництво та продаж алкогольних напоїв з марками акцизного податку із ознаками підроблення. За результатами реалізації цієї продукції упродовж 2019-2020 років державі заподіяно майже 50 млн грн збитків у вигляді несплати до бюджету акцизного податку.
На початку березня поточного року слідчими за погодженням із прокурором проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено 63 тис пляшок не облікованих алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками з ознаками підроблення.
Однак, працівники підприємства зухвало продовжили свою незаконну діяльність, у зв’язку чим правоохоронці повторно провели санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких вилучено ще понад 40 тис пляшок алкоголю.
Наразі вилучена продукція направлена на експертизу.
Нагадаємо, на Вінниччині призупинено незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв, з одного із автомобілів логістичної компанії вилучено 1,5 тис. літрів алкоголю.