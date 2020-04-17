В Украине разоблачили схему реализации не учтенного алкоголя с убытками более чем 50 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине разоблачили схему реализации неучтенных алкогольных напитков, нанесло ущерб государству в сумму более 50 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“... Раскрыто схему реализации неучтенных алкогольных напитков и начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, должностные лица ликеро-водочного завода осуществляли производство и продажу алкогольных напитков с марками акцизного налога с признаками подделки. По результатам реализации этой продукции за 2019-2020 лет государству причинен почти 50 млн грн убытков в виде неуплаты в бюджет акцизного налога.
В начале марта текущего года следователями по согласованию с прокурором проведено санкционированные обыски, во время которых изъято 63 тыс бутылок неучтенных алкогольных напитков, маркированных акцизными марками с признаками подделки.
Однако, работники предприятия вызывающе продолжили свою незаконную деятельность, в связи чем правоохранители повторно провели санкционированные следственным судьей обыски, во время которых изъято еще свыше 40 тыс бутылок алкоголя.
Сейчас изъятая продукция направлена на экспертизу.
Напомним, в Винницкой области приостановлен незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков, из одного из автомобилей логистической компании изъято 1,5 тыс. литров алкоголя.