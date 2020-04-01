На Вінниччині призупинили розповсюдження 1,5 тис. літрів фальсифікованого алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Вінниччині призупинено незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв, з одного із автомобілів логістичної компанії вилучено 1,5 тис. літрів алкоголю. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Вінницької області.
“На Вінниччині упереджено незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час невідкладного обшуку вантажного автомобіля однієї з логістичних компаній вилучено 1502 літрів, а всього за минулий місяць упереджено розповсюдження понад 3200 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв відомих торгових марок “Metaxa”, “Finlandia”, “Smirnoff”, “Absolut”, “Courvoisier”.
“Алкоголь сумнівної якості, який мав бути доставлений у різні регіони України, вилучений, призначені відповідні експертизи, досудове розслідування триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Вінниччині співробітники СБУ попередили продаж понад 2 тонн фальсифікованого алкоголю, вартістю близько 2 млн гривень.