В Винницкой области приостановили распространение 1,5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Винницкой области приостановлен незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков, из одного из автомобилей логистической компании изъято 1,5 тыс. литров алкоголя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Винницкой области.
“В Винницкой области приостановлен незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время неотложного обыска грузового автомобиля одной из логистических компаний изъято 1502 литров, а всего за прошлый месяц остановлено распространения более 3200 литров фальсифицированных алкогольных напитков известных торговых марок “Metaxa”, “Finlandia”, “Smirnoff”, “Absolut”, " Courvoisier “.
“Алкоголь сомнительного качества, который должен был быть доставлен в разные регионы Украины, удален, назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области сотрудники СБУ предупредили продаже более 2 тонн фальсифицированного алкоголя, стоимостью около 2 млн гривен.