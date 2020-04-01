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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70615 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83414 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Винницкой области приостановили распространение 1,5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

В Винницкой области приостановили распространение 1,5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 10664 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Винницкой области приостановлен незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков, из одного из автомобилей логистической компании изъято 1,5 тыс. литров алкоголя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Винницкой области.

“В Винницкой области приостановлен незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время неотложного обыска грузового автомобиля одной из логистических компаний изъято 1502 литров, а всего за прошлый месяц остановлено распространения более 3200 литров фальсифицированных алкогольных напитков известных торговых марок “Metaxa”, “Finlandia”, “Smirnoff”, “Absolut”, " Courvoisier “.

“Алкоголь сомнительного качества, который должен был быть доставлен в разные регионы Украины, удален, назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области сотрудники СБУ предупредили продаже более 2 тонн фальсифицированного алкоголя, стоимостью около 2 млн гривен.

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