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На Вінниччині ділки хотіли продати фальсифікований алкоголь на 2 млн грн

На Вінниччині ділки хотіли продати фальсифікований алкоголь на 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На Вінниччині співробітники СБУ попередили продаж понад 2 тонн фальсифікованого алкоголю, вартістю близько 2 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“За даними слідства, троє місцевих мешканців планували налагодити поставки фальсифікату до суміжних областей. Попередньо встановлено, що підпільні цехи із виготовлення підробки ділки облаштували у Могилеві-Подільському. При цьому для конспірації вони періодично змінювали місця виробництва контрафакту. Готовий товар під виглядом продукції відомих брендів зловмисники мали намір постачати клієнтам поштою у різні регіони країни”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали вантажівку зловмисників із понад 2 тоннами розфасованого по пляшках сурогату під час доправки до одного із поштових відділень Вінниці. За попередніми підрахунками, вартість виявленої продукції становить майже 2 мільйони гривень за тіньовими розцінками.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження сировини, а також замовники фальсифікату.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці зі складських приміщень зловмисників вилучили фальсифікований підакцизний товар на понад 15 мільйонів гривень. 

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