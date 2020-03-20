В Винницкой области дельцы хотели продать фальсифицированный алкоголь на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Винницкой области сотрудники СБУ предупредили продажу более 2 тонн фальсифицированного алкоголя, стоимостью около 2 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, трое местных жителей планировали наладить поставки фальсификата в смежные области. Предварительно установлено, что подпольные цеха по изготовлению подделки дельцы обустроили в Могилеве-Подольском. При этом для конспирации они периодически меняли места производства контрафакта. Готовый товар под видом продукции известных брендов злоумышленники намеревались поставлять клиентам по почте в разные регионы страны", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали грузовик злоумышленников с более чем 2 тоннами расфасованного по бутылкам суррогата во время доправки в одно из почтовых отделений Винницы. По предварительным подсчетам, стоимость обнаруженной продукции составляет почти 2 миллиона гривен по теневым расценкам.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения сырья, а также заказчики фальсификата.
Напомним, на Закарпатье правоохранители из складских помещений злоумышленников изъяли фальсифицированный подакцизный товар на более чем 15 млн гривен.