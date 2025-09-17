На Покровском направлении зафиксирована треть из 183 боев за сутки: карта от Генштаба

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 28506 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 50739 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 30174 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 46040 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 64186 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 27337 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 48856 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37564 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17117 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 38108 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
68%
749мм
Популярные новости
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 13527 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 11346 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 13465 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 15175 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 6012 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 28510 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 50745 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 27719 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 64191 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 48861 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 15242 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 22053 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 53008 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 51643 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 56172 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

На Покровском направлении зафиксирована треть из 183 боев за сутки: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 183 боевых столкновениях за сутки, из которых 60 пришлись на Покровское направление. Враг нанес два ракетных удара, 74 авиационных удара и совершил 4685 обстрелов, задействовав 6206 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении зафиксирована треть из 183 боев за сутки: карта от Генштаба

На Покровское направление за прошедшие сутки пришлась треть из 183 боев на фронте, также враг был активнее на Новопавловском и Сиверском направлениях, сообщили в утренней сводке 17 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 183 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6206 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шейковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязей, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малеевка, Январское, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ17.09.25, 07:15 • 1134 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина