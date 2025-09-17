На Покровском направлении зафиксирована треть из 183 боев за сутки: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 183 боевых столкновениях за сутки, из которых 60 пришлись на Покровское направление. Враг нанес два ракетных удара, 74 авиационных удара и совершил 4685 обстрелов, задействовав 6206 дронов-камикадзе.
На Покровское направление за прошедшие сутки пришлась треть из 183 боев на фронте, также враг был активнее на Новопавловском и Сиверском направлениях, сообщили в утренней сводке 17 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за вчера зафиксировано 183 боевых столкновения
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6206 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шейковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязей, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.
На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малеевка, Январское, Новоивановка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.
Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ17.09.25, 07:15 • 1134 просмотра