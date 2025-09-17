$41.230.05
На Покровському напрямку зафіксовано третину зі 183 боїв за добу: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 183 бойових зіткнення за добу, з яких 60 припали на Покровський напрямок. Ворог завдав два ракетні удари, 74 авіаційні удари та здійснив 4685 обстрілів, задіявши 6206 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку зафіксовано третину зі 183 боїв за добу: карта від Генштабу

На Покровський напрямок минулої доби припала третина зі 183 боїв на фронті, також ворог був активнішим на Новопавлівському та Сіверському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 17 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 188 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна