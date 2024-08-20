На Покровском направлении ссс рф несут огромные потери - партизаны

На Покровском направлении 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада рф несет огромные потери, сообщили во вторник представители партизанского движения «АТЕШ», передает УНН.

Агент «АТЕШ» из 15-й ОМСБ РФ сообщил, что россияне выделили большие силы для штурмов. Желание россиян быстро захватить Покровск оборачивается для них огромными проблемами - говорится в сообщении «АТЕШ».

Отмечается, что 15-я бригада несет большие потери. Несмотря на то, что личный состав и техника врага задействованы в массовом порядке, российские солдаты теряют координацию, когда техника выходит из строя. Это приводит к хаосу и увеличению потерь.

Матери и жены военнослужащих пишут письма президенту россии с просьбой разобраться в ситуации, но им лишь советуют обращаться в другие инстанции, добавили партизаны.

Дополнение

По данным Генштаба по состоянию на 16:00, с начала суток, 20 августа, на Покровском направлении оккупанты совершили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 24 атаки противника, десять боестолкновений еще продолжаются.