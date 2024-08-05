На фронте Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. По состоянию на 16:00 5 августа количество боевых столкновений возросло до 64. Горячее всего сейчас на Покровском и Торецком направлениях. Так на Покровском направлении продолжаются бои в десяти локациях. На Торецком направлении происходит 7 боестолкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

С начала суток на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение у Волчанска.

На Купянском направлении российские войска четыре раза пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три вражеские атаки украинские защитники отбили, продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже пять боестолкновений.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений на Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного и Выемки, где совершил семь штурмовых действий, пять из которых были отражены нашими защитниками, идут бои.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска четыре раза пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурмовых действия вблизи Часового Яра и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке бомбардировочной авиации 15 раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк десять управляемых авиационных бомб.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Карловки и Яснобродовки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 21 попытку штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в десяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики два раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Георгиевка и Константиновка.

На Времовском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Раздольного.

В районе Роботино оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по районам населенных пунктов Железнодорожное и Новоандреевка.

Две неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором на Приднепровском направлении.

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