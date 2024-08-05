Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение Су-34 и склада БК во время «хлопка» на аэродроме «морозовск» в рф, пишет УНН.

Данные космической разведки свидетельствуют - в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "морозовск" в ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли - сообщили в ГУР в соцсетях.

По данным украинской разведки, "четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения".

Напомним,

3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома «морозовск» и других военных целей в рф.