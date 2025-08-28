На Покровское и Лиманское направления сегодня пришлось две трети боев - Генштаб
Более двух третей из 60 боев на фронте сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов и наносят авиаудары.
Более двух третей из 60 боев на фронте с начала текущих суток сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 августа, пишет УНН.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60
Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Красный Хутор, Николаевка Черниговской области; Горки, Бруски, Шалыгино, Прогресс, Семейкино Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.
На Сиверском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и Переездного - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.
Авиаударам подверглось Белогорье на Гуляйпольском направлении.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Казацкому.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях на данный момент боестолкновений не зафиксировано.
