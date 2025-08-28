На Покровское и Лиманское направления сегодня пришлось две трети боев - Генштаб

Более двух третей из 60 боев на фронте с начала текущих суток сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 августа, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60 - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Красный Хутор, Николаевка Черниговской области; Горки, Бруски, Шалыгино, Прогресс, Семейкино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.

На Сиверском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и Переездного - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.

Авиаударам подверглось Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Казацкому.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях на данный момент боестолкновений не зафиксировано.

