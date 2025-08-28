$41.320.08
Эксклюзив
13:53 • 3906 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 12165 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 8872 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 24360 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 69141 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 97821 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 92235 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112048 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81222 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81336 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Теги
Авторы
На Покровское и Лиманское направления сегодня пришлось две трети боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Более двух третей из 60 боев на фронте сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов и наносят авиаудары.

На Покровское и Лиманское направления сегодня пришлось две трети боев - Генштаб

Более двух третей из 60 боев на фронте с начала текущих суток сосредоточились на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 августа, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Красный Хутор, Николаевка Черниговской области; Горки, Бруски, Шалыгино, Прогресс, Семейкино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызового, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.

На Сиверском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и Переездного - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.

Авиаударам подверглось Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Казацкому.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях на данный момент боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область