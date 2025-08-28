На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв - Генштаб

Понад дві третина з 60 боїв на фронті з початку поточної доби зосередилися на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 28 серпня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60 - повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Красний Хутір, Миколаївка Чернігівської області; Гірки, Бруски, Шалигине, Прогрес, Сімейкине Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного - усі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районі Щербинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають три атаки ворога у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка та Запорізьке.

Авіаударів зазнало Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила по Козацькому.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на цей час боєзіткнень не зафіксовано.

