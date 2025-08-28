На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв - Генштаб

$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 3548 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 11497 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 8136 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 23850 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 68378 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 97235 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 91752 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 111772 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81072 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81282 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 78968 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 46550 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 53885 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 101668 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 43261 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 1464 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 11481 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 149891 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 152445 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 234411 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Угорщина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 99759 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 131118 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 132791 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 127043 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 159000 перегляди
The New York Times
TikTok
Свіфт
E-6 Mercury
Детонатор

На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Понад дві третини з 60 боїв на фронті зосередилися на Покровському та Лиманському напрямках. Окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів та завдають авіаударів.

На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв - Генштаб

Понад дві третина з 60 боїв на фронті з початку поточної доби зосередилися на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 28 серпня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Красний Хутір, Миколаївка Чернігівської області; Гірки, Бруски, Шалигине, Прогрес, Сімейкине Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного - усі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районі Щербинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають три атаки ворога у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка та Запорізьке.

Авіаударів зазнало Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила по Козацькому.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на цей час боєзіткнень не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів28.08.25, 10:35 • 6088 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область