На заброшенном военном полигоне вблизи Смелы совершено убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вблизи Смелы Черкасской области на территории заброшенного военного полигона обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Трупы двух мужчин в возрасте около 30 лет были обнаружены на территории бывшего военного полигона. На теле мужчин гематомы и ссадины, а на одном из трупов след от выстрела. Рядом с телами правоохранители обнаружили следы борьбы.
Тела направлены на экспертизу. Устанавливаются причины смерти и личности погибших.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, жителя Кировоградской области подозревают в убийстве малыша.