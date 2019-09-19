На заброшенном военном полигоне вблизи Смелы совершено убийство

Трупы двух мужчин в возрасте около 30 лет были обнаружены на территории бывшего военного полигона. На теле мужчин гематомы и ссадины, а на одном из трупов след от выстрела. Рядом с телами правоохранители обнаружили следы борьбы.

Тела направлены на экспертизу. Устанавливаются причины смерти и личности погибших.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, жителя Кировоградской области подозревают в убийстве малыша.