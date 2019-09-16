Жителя Кіровоградщини підозрюють у вбивстві малюка

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські притягують до відповідальності 25-річного громадянина за скоєння тяжкого злочину. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.

До Маловисківського відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що восьмимісячний малюк випав із колиски, внаслідок чого отримав травми, від яких загинув.

За цим фактом інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ході досудового слідства встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень причетний співмешканець матері дитини.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає за ці дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Стосовно особи обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кропивницькому водій збив 4-річну дитину.

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