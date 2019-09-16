Жителя Кировоградщины подозревают в убийстве младенца
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Кировоградской области полицейские привлекают к ответственности 25-летнего гражданина за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, передает УНН.
В Маловысковский отдел полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что восьмимесячный младенец выпал из колыбели, из-за чего получил травмы, от которых погиб.
По данному факту информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований. В ходе досудебного следствия установили, что к нанесению телесных повреждений причастен сожитель матери ребенка.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
В отношении лица избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Напомним, в Кропивницкому водитель сбил 4-летнего ребенка.