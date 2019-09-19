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На покинутому військовому полігоні поблизу Сміли скоєно вбивство

На покинутому військовому полігоні поблизу Сміли скоєно вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Поблизу Сміли Черкаської області на території покинутого військового полігону виявлені тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Трупи двох чоловіків віком близько 30 років були виявлені на території колишнього військового полігону. На тілі чоловіків гематоми та садна, а на одному з трупів слід від пострілу. Поряд з тілами правоохоронці виявили сліди боротьби.

Тіла направлені на експертизу. Встановлюються причини смерті та особи загиблих.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, жителя Кіровоградщини підозрюють у вбивстві малюка.

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