Во дворе частного дома в Краматорске прогремел взрыв

"Сегодня в 4:30 в Краматорский отдел полиции поступила информация о том, что в одном из частных домовладений города прогремел взрыв", - сообщили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

Взрывной волной повреждены окна квартиры и автомобиль. В этот момент в доме находилась семья с 2-летним ребенком. Никто не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Константиновке Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки.