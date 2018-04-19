На подвір'ї приватного будинку у Краматорську пролунав вибух
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. В одному з приватних домоволодінь Краматорська пролунав вибух, у цей момент у будинку знаходилася родина з 2-річною дитиною. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Сьогодні о 4:30 до Краматорського відділу поліції надійшла інформація про те, що в одному з приватних домоволодінь міста пролунав вибух", - повідомили у прес-службі Краматорського відділу поліції.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна помешкання та автомобіль. В цей момент в домі знаходилася родина з 2-річною дитиною. Ніхто не постраждав.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.4. ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 16-річний підліток отримав травми руки.