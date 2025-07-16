На побережье Коблево сдетонировала мина, предварительно есть пострадавший
Киев • УНН
Утром в Коблево Николаевской области на побережье сдетонировала мина. По предварительной информации, есть один пострадавший мужчина.
В Николаевской области утром сдетонировала мина на побережье в Коблево, предварительно, пострадал мужчина, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина
На побережье Одесской области вынесло морские мины: вовремя ликвидировать опасность удалось благодаря действиям военных14.04.25, 16:28 • 7605 просмотров