На побережье Коблево сдетонировала мина, предварительно есть пострадавший

В Николаевской области утром сдетонировала мина на побережье в Коблево, предварительно, пострадал мужчина, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина - написал Ким.

На побережье Одесской области вынесло морские мины: вовремя ликвидировать опасность удалось благодаря действиям военных