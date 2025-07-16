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Financial Times

На побережье Коблево сдетонировала мина, предварительно есть пострадавший

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

Утром в Коблево Николаевской области на побережье сдетонировала мина. По предварительной информации, есть один пострадавший мужчина.

На побережье Коблево сдетонировала мина, предварительно есть пострадавший

В Николаевской области утром сдетонировала мина на побережье в Коблево, предварительно, пострадал мужчина, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина

- написал Ким.

На побережье Одесской области вынесло морские мины: вовремя ликвидировать опасность удалось благодаря действиям военных14.04.25, 16:28 • 7605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Николаевская область
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