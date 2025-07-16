На узбережжі Коблево здетонувала міна, попередньо є постраждалий

У Миколаївській області вранці здетонувала міна на узбережжі у Коблево, попередньо, постраждав чоловік, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі. Попередньо є постраждалий чоловік - написав Кім.

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