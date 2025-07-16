На узбережжі Коблево здетонувала міна, попередньо є постраждалий
Київ • УНН
Вранці в Коблево Миколаївської області на узбережжі здетонувала міна. За попередньою інформацією, є один постраждалий чоловік.
У Миколаївській області вранці здетонувала міна на узбережжі у Коблево, попередньо, постраждав чоловік, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі. Попередньо є постраждалий чоловік
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