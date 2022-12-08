На север Крыма везут бетонные конструкции для строительства "Зубов дракона"

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«На заводе в поселке Школьное Симферопольского района начали производство противотанковых заграждений, а на север Крыма грузовики везут бетонные конструкции для строительства противотанковых заграждений так называемых «Зубов дракона», – рассказала Ташева.

Кроме того, она сообщила, что в оккупированном Крыму остановилось строительство всех социальных объектов по так называемому госзаказу. Причиной стало отсутствие поставок цемента и бетона.

«На сколько стало известно Бахчисарайский цементный завод «Стройиндустрия» в первую очередь обеспечивает так называемого приоритетного заказчика минобороны российской федерации», - сказала Ташева.

Дополнение

Российские захватчики обустраивают окопы и заграждения во временно оккупированном Крыму.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что впервые в Мариуполь завезли бетонные укрепления “зубы дракона”.