На север Крыма везут бетонные конструкции для строительства "Зубов дракона"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. К северу временно оккупированного Крыма грузовики везут бетонные конструкции для строительства противотанковых заграждений так называемых «Зубов дракона». Об этом сообщила постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева во время брифинга, передает УНН.
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«На заводе в поселке Школьное Симферопольского района начали производство противотанковых заграждений, а на север Крыма грузовики везут бетонные конструкции для строительства противотанковых заграждений так называемых «Зубов дракона», – рассказала Ташева.
Кроме того, она сообщила, что в оккупированном Крыму остановилось строительство всех социальных объектов по так называемому госзаказу. Причиной стало отсутствие поставок цемента и бетона.
«На сколько стало известно Бахчисарайский цементный завод «Стройиндустрия» в первую очередь обеспечивает так называемого приоритетного заказчика минобороны российской федерации», - сказала Ташева.
Дополнение
Российские захватчики обустраивают окопы и заграждения во временно оккупированном Крыму.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что впервые в Мариуполь завезли бетонные укрепления “зубы дракона”.