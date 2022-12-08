На північ Криму везуть бетонні конструкції для будівництва "Зубів дракона"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На північ тимчасово окупованого Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень так званих «Зубів дракона». Про це повідомила постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час брифінгу, передає УНН.
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«На заводі в селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень, а на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень так званих «Зубів дракона», - розповіла Ташева.
Окрім того, вона повідомила, що в окупованому Криму зупинилося будівництво всіх соціальних об’єктів за так званим держзамовленням. Причиною стала відсутність постачання цементу й бетону.
«На скільки стало відомо Бахчисарайский цементний завод «Будіндустрія» першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника міноборони російської федерації», - сказала Ташева.
Доповнення
Російські загарбники облаштовують окопи та загородження у тимчасово окупованому Криму.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що вперше у Маріуполь завезли бетонні укріплення “зуби дракона”.