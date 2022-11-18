СтратКом ЗСУ: окупанти риють окопи у Криму

Деталі

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, рашисти риють окопи та ставлять "бетонні загородження" у Криму.

"Думають, що це їм допоможе..." - зауважили у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо

Сили оборони України вийшли на рубіж по правобережжю Дніпра.

У двох районах Херсонщини окремі окупаційні підрозділи виїжджають у напрямку Криму.