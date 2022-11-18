СтратКом ЗСУ: окупанти риють окопи у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські загарбники облаштовують окопи та загородження у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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Як повідомляє СтратКом ЗСУ, рашисти риють окопи та ставлять "бетонні загородження" у Криму.
"Думають, що це їм допоможе..." - зауважили у СтратКомі ЗСУ.
Нагадаємо
Сили оборони України вийшли на рубіж по правобережжю Дніпра.
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