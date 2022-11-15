У двох районах Херсонщини окремі окупаційні підрозділи виїжджають у напрямку Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Скадовському та Генічеському районах Херсонщини окремі російські підрозділи залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські війська просуваються вглиб лівого берега Дніпра в Херсонській області на 15-20 км. Як повідомила в ефірі одного з телеканалів начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, окупанти вживають таких заходів, щоб убезпечитися від обстрілів ЗСУ.