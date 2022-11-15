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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У двох районах Херсонщини окремі окупаційні підрозділи виїжджають у напрямку Криму

У двох районах Херсонщини окремі окупаційні підрозділи виїжджають у напрямку Криму

Київ • УНН

 • 347188 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Скадовському та Генічеському районах Херсонщини окремі російські підрозділи залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські війська просуваються вглиб лівого берега Дніпра в Херсонській області на 15-20 км. Як повідомила в ефірі одного з телеканалів начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, окупанти вживають таких заходів, щоб убезпечитися від обстрілів ЗСУ.

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