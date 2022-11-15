Ворог відходить вглиб лівого берега Херсонщини на 15-20 км – Сили оборони півдня

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"Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону – ред.), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї. Але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, і також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", – сказала Гуменюк.

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За словами речниці, ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде.

Гуменюк додала, що на деокупованому правому березі Херсонщини тривають стабілізаційні заходи, а це – понад 4870 кв км території.

Нагадаємо

За даними Міноборони Великої Британії, після відступу з Херсона російські окупанти зробили місто Генічеськ "тимчасовою столицею" захопленої Херсонщини, оскільки поки до нього не дістає українська артилерія.