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"Тимчасова столиця" Херсонщини: британська розвідка пояснила, чим Генічеськ вигідний для окупантів

"Тимчасова столиця" Херсонщини: британська розвідка пояснила, чим Генічеськ вигідний для окупантів

Київ • УНН

 • 953421 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Після відступу з Херсона російські окупанти зробили місто Генічеськ "тимчасовою столицею" захопленої Херсонщини, оскільки поки до нього не дістає українська артилерія. Про це у Twitter повідомила розвідка міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Британські розвідники зазначили, що окупанти, ймовірно, передислокують в Генічеськ підрозділи військового управління.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які  зміцнюють оборону на півдні України. Він має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також дає змогу отримати підкріплення з Криму", – ідеться у повідомленні.

Крім того, зараз Генічеськ знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, додали у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/F8EA3mAX6i

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/IxCaWru4N1

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 15, 2022

Нагадаємо

11 листопада міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Херсонщини. Цього самого дня українські військові зайшли у Херсон. 

Українські Національні Новини

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