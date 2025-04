"Тимчасова столиця" Херсонщини: британська розвідка пояснила, чим Генічеськ вигідний для окупантів

Деталі

Британські розвідники зазначили, що окупанти, ймовірно, передислокують в Генічеськ підрозділи військового управління.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які зміцнюють оборону на півдні України. Він має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також дає змогу отримати підкріплення з Криму", – ідеться у повідомленні.

Крім того, зараз Генічеськ знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, додали у розвідці.

Нагадаємо

11 листопада міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Херсонщини. Цього самого дня українські військові зайшли у Херсон.