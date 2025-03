"Временная столица" Херсонской области: британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов

Детали

Британские разведчики отметили, что оккупанты, вероятно, передислоцируют в Геническ подразделения военного управления.

"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российских командующих, которые укрепляют оборону на юге Украины. Он имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также позволяет получить подкрепление из Крыма", – говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас Геническ находится вне зоны действия украинских артиллерийских систем, добавили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022



11 ноября министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Херсонской области. В этот же день украинские военные зашли в Херсон.