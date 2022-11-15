"Временная столица" Херсонской области: британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. После отступления из Херсона российские оккупанты сделали город Геническ "временной столицей" захваченной Херсонской области, поскольку пока что до него не достает украинская артиллерия. Об этом в Twitter сообщила разведка минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Британские разведчики отметили, что оккупанты, вероятно, передислоцируют в Геническ подразделения военного управления.
"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российских командующих, которые укрепляют оборону на юге Украины. Он имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также позволяет получить подкрепление из Крыма", – говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас Геническ находится вне зоны действия украинских артиллерийских систем, добавили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/IxCaWru4N1
Напомним
11 ноября министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Херсонской области. В этот же день украинские военные зашли в Херсон.