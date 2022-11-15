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"Временная столица" Херсонской области: британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов

"Временная столица" Херсонской области: британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов

Киев • УНН

 • 953419 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. После отступления из Херсона российские оккупанты сделали город Геническ "временной столицей" захваченной Херсонской области, поскольку пока что до него не достает украинская артиллерия. Об этом в Twitter сообщила разведка минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Британские разведчики отметили, что оккупанты, вероятно, передислоцируют в Геническ подразделения военного управления.

"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российских командующих, которые  укрепляют оборону на юге Украины. Он имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также позволяет получить подкрепление из Крыма", – говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас Геническ находится вне зоны действия украинских артиллерийских систем, добавили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/F8EA3mAX6i

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/IxCaWru4N1

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 15, 2022

Напомним

11 ноября министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Херсонской области. В этот же день украинские военные зашли в Херсон. 

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