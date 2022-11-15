Враг отходит вглубь левого берега Херсонской области на 15-20 км – Силы обороны юга

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"Гипотетически они могут угрожать (Херсону – ред.), потому что расстояние позволяет использовать различные виды оружия. Но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, и тоже есть чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15-20 км", – сказала Гуменюк.

Детали

По словам спикера, ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

Гуменюк добавила, что на деоккупированном правом берегу Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, а это – более 4870 кв км территории.

Напомним

По данным Минобороны Великобритании, после отступления из Херсона российские оккупанты сделали город Геническ "временной столицей" захваченной Херсонской области, поскольку пока до него не достает украинская артиллерия.