В двух районах Херсонщины отдельные оккупационные подразделения выезжают в направлении Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Скадовском и Геническом районах Херсонщины отдельные российские подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.
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Российские войска продвигаются вглубь левого берега Днепра в Херсонской области на 15-20 км. Как сообщила в эфире одного из телеканалов начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты принимают такие меры, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ.