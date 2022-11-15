В двух районах Херсонщины отдельные оккупационные подразделения выезжают в направлении Крыма

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«В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские войска продвигаются вглубь левого берега Днепра в Херсонской области на 15-20 км. Как сообщила в эфире одного из телеканалов начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты принимают такие меры, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ.