Сили оборони України вийшли на рубіж по правобережжю Дніпра - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сили оборони України вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра та звільнили до 5580 кв. кілометрів території та 198 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«В ході ведення наступальних операцій наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили до 5580 кв. кілометрів території та 198 населених пунктів», – повідомив Громов.
Нагадаємо
Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні правоохоронці знайшли засекречені документи фсб, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів. Зокрема, були знайдені «протоколи обшуків» у помешканнях херсонців, а також власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб.