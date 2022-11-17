Сили оборони України вийшли на рубіж по правобережжю Дніпра - Генштаб

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«В ході ведення наступальних операцій наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили до 5580 кв. кілометрів території та 198 населених пунктів», – повідомив Громов.

Нагадаємо

Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні правоохоронці знайшли засекречені документи фсб, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів. Зокрема, були знайдені «протоколи обшуків» у помешканнях херсонців, а також власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб.