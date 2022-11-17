Силы обороны Украины вышли на рубеж по правобережью Днепра – Генштаб

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«В ходе ведения наступательных операций наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв. километров территории и 198 населенных пунктов», – сообщил Громов.

Напомним

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне правоохранители нашли засекреченные документы фсб, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. В частности, были найдены «протоколы обысков» в жилищах херсонцев, а также собственноручно написаны «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с фсб.