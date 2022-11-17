Силы обороны Украины вышли на рубеж по правобережью Днепра – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Силы обороны Украины вышли на рубеж по правому берегу Днепра и освободили до 5580 кв. километров территории и 198 населённых пунктов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Цитата
«В ходе ведения наступательных операций наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв. километров территории и 198 населенных пунктов», – сообщил Громов.
Напомним
Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне правоохранители нашли засекреченные документы фсб, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. В частности, были найдены «протоколы обысков» в жилищах херсонцев, а также собственноручно написаны «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с фсб.